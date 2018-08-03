У Києві судитимуть групу наркоторговців



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У наркоторговців було вилучено порції наркотичного засобу

Члени злочинного угруповання через «закладки» збували на території столиці наркотики

Київською місцевою прокуратурою №9 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох членів злочинного угруповання, які на території столиці через так звані безконтактні закладки налагодили збут наркотичних засобів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як вже повідомлялось, зловмисників було викрито у березні 2018 року в рамках спільної операції прокуратури з працівниками Нацполіції. Під час затримання у одного із чоловіків було вилучено 37 порцій наркотичного засобу, котрі він планував розкласти, у іншого - 107 розфасованих в фольгу речовин, що містили в собі метадон.

У ході обшуків за місцем проживання членів групи, правоохоронцями виявлено та вилучено засоби зв’язку, банківські картки, значний обсяг наркотичних засобів (метадон, опій ацетильований, концентрат з макової соломки).

На сьогодні обвинувальний акт стосовно організатора та трьох членів угрупування за ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 306; ч. 3 ст. 307; ч 2. ст. 309; ч. 4 ст. 321 КК України скеровано до Солом’янського райсуду міста Києва для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Матеріали щодо їх ще одного спільника, який на даний момент перебуває у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.