У Києві судитимуть забудовника, який ошукав інвесторів на $80 тис.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років
Київською місцевою прокуратурою №6 направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника обслуговуючого кооперативу, який шахрайським шляхом заволодів коштами інвесторів у особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.
«Встановлено, що шахрай, будучи керівником обслуговуючого кооперативу, що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, ввів в оману інвесторів та під приводом купівлі земельних ділянок у Київській області з метою подальшого будівництва на них нерухомості, заволодів коштами 7 потерпілих на суму близько 80 000 доларів США», - йдеться в повідомленні.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі обвинувальний акт відносно вказаної особи направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, у Києві затримано шахрайку, яка ошукала киян при наданні туристичних послуг.