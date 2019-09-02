У Києві судитимуть забудовника, який ошукав інвесторів на $80 тис.



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На лаву підсудних сяде керівник обслуговуючого кооперативу, що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель

Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років

Київською місцевою прокуратурою №6 направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника обслуговуючого кооперативу, який шахрайським шляхом заволодів коштами інвесторів у особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Встановлено, що шахрай, будучи керівником обслуговуючого кооперативу, що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, ввів в оману інвесторів та під приводом купівлі земельних ділянок у Київській області з метою подальшого будівництва на них нерухомості, заволодів коштами 7 потерпілих на суму близько 80 000 доларів США», - йдеться в повідомленні.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі обвинувальний акт відносно вказаної особи направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Києві затримано шахрайку, яка ошукала киян при наданні туристичних послуг.