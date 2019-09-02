У Києві затримано шахрайку, яка ошукала киян при наданні туристичних послуг



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Поліція затримала зловмисницю і оголосила їй підозру

До поліції надійшла заява від киянки, яка замовила квитки на відпочинок, але не отримала їх і втратила гроші.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Потерпіла розповіла слідчим Оболонського управління поліції, що їй знайома порекомендувала туристичне агентство і дала номер телефону власниці. Жінка хотіла придбати авіаквитки з Києва до Афін для групи осіб. При зустрічі з власницею передала їй оплату для бронювання та купівлі квитків на загальну суму 104 780 гривень. Частину коштів було перераховано на банківську картку, решту - готівкою надано шахрайці. Коли настала дата вильоту, виявилося, що квитки ніхто не купував та не бронював, а власниця агентства гроші не повернула і перестала виходити на зв'язок.

Співробітники поліції оголосили зловмисницю у розшук та оперативним шляхом встановили її місце знаходження, а відтак затримали.

Зловмисниці оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.