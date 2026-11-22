До робіт залучено важку інженерну техніку для розбирання зруйнованих конструкцій та пошуку людей під завалами

У Димері Київської області під час пошуково-рятувальних робіт знайшли живу дитину. Як передає «Главком», про це повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину», – зазначив він.

Напередодні ДСНС України повідомляла, що роботу рятувальників ускладнюють постійна загроза повторних російських атак і повітряні тривоги, через які доводиться призупиняти розбір завалів.

До робіт залучено важку інженерну техніку для розбирання зруйнованих конструкцій та пошуку людей під завалами. На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи.

Нагадаємо, російський безпілотник частково зруйнував під’їзд п'ятиповерхівки в Димері. Рятувальники евакуювали дев'ятьох людей і локалізували пожежу. До повідомлення про загиблу людину президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 людей не виходили на зв’язок.

Рятувальники наразі дістали з-під завалів п'ять тіл.