Невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах у Києві (фото)

Асоціація операторів зовнішньої реклами України обурена несанкціонованою заклейкою провокативної реклами в Києві

У ніч на 20 вересня у Києві невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах оператора реклами bigmedia.ua. Про це повідомила представниця Міжнародної асоціації Ilga World Олена Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

«…Праворадикали заклеїли кілька білбордів плакатами з ненависницькою ідеологією, спрямованою проти ЛГБТ людей. Відбулося це на офіційних площадках операторів реклами», – написала вона.

Оператор реклами bigmedia.ua офіційно заявив, що невідомі вночі захопили площини рекламного агентства та самостійно поклеїли ці плакати. Рекламне агентство запевнило, що вже є заява до поліції про цей злочин.

Відповідь оператора реклами bigmedia.ua на запит Олени Шевченко

На цей інцидент відреагувала Асоціація операторів зовнішньої реклами України. Вона обурена несанкціонованою заклейкою провокативної реклами у Києві.

«Офіційно повідомляємо, що жоден з членів Асоціації, на чиїх площинах з’явилась неприпустима реклама, не має до цього відношення. Представники операторів наразі моніторять свої конструкції і знімають несанкціоновану рекламу. На місце події викликали поліцію», – йдеться в заяві Асоціації.

Нагадаємо, у центрі Києва 19 вересня відбувся Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».