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    Невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах у Києві (фото)

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    Білборди несанкціоновано заклеєно провокативною рекламою - Невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах у Києві (фото)
    Білборди несанкціоновано заклеєно провокативною рекламою
    Фото: Олена Шевченко/Facebook

    Асоціація операторів зовнішньої реклами України обурена несанкціонованою заклейкою провокативної реклами в Києві

    У ніч на 20 вересня у Києві невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах оператора реклами bigmedia.ua. Про це повідомила представниця Міжнародної асоціації Ilga World Олена Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

    «…Праворадикали заклеїли кілька білбордів плакатами з ненависницькою ідеологією, спрямованою проти ЛГБТ людей. Відбулося це на офіційних площадках операторів реклами», – написала вона.

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    Невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах у Києві (фото)
    Невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах у Києві (фото)
    Невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах у Києві (фото)
    Фото: Олена Шевченко/Facebook

    Оператор реклами bigmedia.ua офіційно заявив, що невідомі вночі захопили площини рекламного агентства та самостійно поклеїли ці плакати. Рекламне агентство запевнило, що вже є заява до поліції про цей злочин.

    Відповідь оператора реклами bigmedia.ua на запит Олени Шевченко
    Відповідь оператора реклами bigmedia.ua на запит Олени Шевченко

    На цей інцидент відреагувала Асоціація операторів зовнішньої реклами України. Вона обурена несанкціонованою заклейкою провокативної реклами у Києві.

    «Офіційно повідомляємо, що жоден з членів Асоціації, на чиїх площинах з’явилась неприпустима реклама, не має до цього відношення. Представники операторів наразі моніторять свої конструкції і знімають несанкціоновану рекламу. На місце події викликали поліцію», – йдеться в заяві Асоціації.

    Нагадаємо, у центрі Києва 19 вересня відбувся Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».

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    Теги: Київ ЛГБТ Марш рівності реклама
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    Невідомі розмістили гомофобні постери на білбордах у Києві (фото)