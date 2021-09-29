У Києві три десятки будинків залишаться без газу (адреси)

Газ відключать через планові роботи «Київгазу»

У четвер, 30 вересня, буде тимчасово припинене газопостачання до 30 будинків по вулицях Огірковій та Кукурудзяній у Подільському районі Києва. Про це повідомляє компанія «Київгаз».

«Київгаз» здійснить планові роботи щодо встановлення безколодязного газового крану (БГК) на підземному газопроводі. Роботи проводитимуться для забезпечення належного технічного стану газорозподільних мереж та безпечного розподілу природного газу споживачам.

Перелік будинків, які тимчасово залишаться без газопостачання:

Назва вулиці Номер будинку Огіркова 24, 26, 28, 35, 36, 36, 39, 40, 40, 41, 44, 46, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58, 68 Кукурудзяна 14, 19, 23, 25, 28, 29, 31

Мешканців зазначених будинків просять перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.

Відновлення подачі газу буде проводитися після завершення ремонтних робіт лише за наявності мешканців в своїх домівках, відповідно до правил безпеки.

До слова, столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року.