У Києві тривають ярмарки: де можна купити недорогі і свіжі продукти (адреси)
Сьогодні ярмарки відбудуться у п'яти районах Києва
У середу, 7 серпня, у Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
7 серпня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
Нагадаємо, 17 та 18 серпня на Хрещатику триватиме тематичний загальноміський шкільний ярмарок із продажу товарів шкільного асортименту.