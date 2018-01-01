У Києві в ніч на 30 січня змінять роботу деякі тролейбуси

Змінять роботу тролейбуси маршрутів № 41, № 92н, № 93Н

У Києві в ніч на 30 січня змінять роботу тролейбуси маршрутів № 41, № 92н, № 93Н. Про це повідомили в КП «Київпастранс», передає прес-служба Київська міська державна адміністрація. «В ніч на 30 січня, з 00:50 до 5:05, вносяться зміни в роботу тролейбусних маршрутів № 41, № 92н, № 93Н у зв'язку із заміною контактного проводу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Змінять роботу тролейбуси маршрутів № 41, № 92н, № 93Н

У Києві в ніч на 30 січня змінять роботу тролейбуси маршрутів № 41, № 92н, № 93Н.

Про це повідомили в КП «Київпастранс», передає прес-служба Київська міська державна адміністрація.

«В ніч на 30 січня, з 00:50 до 5:05, вносяться зміни в роботу тролейбусних маршрутів № 41, № 92н, № 93Н у зв'язку із заміною контактного проводу тролейбусної лінії на перетині проспекту Перемоги - вулиці Данила Щербаківського б-ру Т. Шевченка - вул. Володимирської», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, тролейбуси маршруту № 92н курсувати так:

- залізничний вокзал «Південний» - вул. Перемоги - вулиця Довженка - вул. О. Теліги - вулиця Мельникова - вул. Оранжерейна - вул. Дорогожицька - вул. Вавілових - вул. Академіка Щусєва - вул. Стеценко - Інтернаціональна площа - вул. Гречка - вул. В. Порика - вул. Свободи;

- з проспекту Свободи: вул. В. Порика - вул. Гречка - Інтернаціональна площа - вул. Стеценко - вул. Академіка Щусєва - вул. Мельникова - вул. В. Чорновола - просп. Повітрофлотський - залізничний вокзал «Південний».

Нагадаємо, у ніч проти 22 січня із 00:50 до 04:50 вносилися зміни у рух тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 50 та нічного тролейбусного маршруту №91Н у зв’язку з перенесенням керованого стрілочного вузла на тролейбусній лінії в районі Керченської площі.