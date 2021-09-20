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    Вінницький спортсмен серед переможців чемпіоном світу з веслування на байдарках (фото)

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    &laquo;Золото&raquo; стало першим для української чоловічої байдарки - Вінницький спортсмен серед переможців чемпіоном світу з веслування на байдарках (фото)
    «Золото» стало першим для української чоловічої байдарки
    Фото: НОК у Вінницькій області

    Дистанцію 500 метрів команда веслувальників пройшла за 1:20.19 хвилин

    Вінничанин Дмитро Даниленко став чемпіоном світу з веслування на змаганнях, що зараз проходять у Копенгагені. Про це повідомляється на сайті відділення НОК у Вінницькій області. Даниленко брав участь у змагання у байдарці-четвірці разом з Олегом Кухариком, Ігорем Труновим та Іваном Семикіним.

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    Вінницький спортсмен серед переможців чемпіоном світу з веслування на байдарках (фото)
    Вінницький спортсмен серед переможців чемпіоном світу з веслування на байдарках (фото)
    Вінницький спортсмен серед переможців чемпіоном світу з веслування на байдарках (фото)

    За інформацією відділення НОК у Вінницькій області, дистанцію 500 метрів вони пройшли за 1:20.19 хвилини. Другими фінішували словацькі веслувальники з результатом 1:20.59, що поступились українцям на 0.40 секунди. А третіми стали чехи (1:20.69) з відставанням від України на 0.50 секунди.

    Це «золото» стало першим для української чоловічої байдарки на чемпіонаті світу на дистанції з олімпійської програми.

    Як раніше повідомлялося, вінницький спортсмен став чемпіоном України з плавання.

    Також, вінницька спортсменка Мар'яна Шевчук побила світовий рекорд на кубку світу з пауерліфтингу.

    Теги: спорт Вінниця веслування Дмитро Даниленко золото
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    Вінницький спортсмен серед переможців чемпіоном світу з веслування на байдарках (фото)