Вінницький спортсмен серед переможців чемпіоном світу з веслування на байдарках (фото)

Дистанцію 500 метрів команда веслувальників пройшла за 1:20.19 хвилин

Вінничанин Дмитро Даниленко став чемпіоном світу з веслування на змаганнях, що зараз проходять у Копенгагені. Про це повідомляється на сайті відділення НОК у Вінницькій області. Даниленко брав участь у змагання у байдарці-четвірці разом з Олегом Кухариком, Ігорем Труновим та Іваном Семикіним.

За інформацією відділення НОК у Вінницькій області, дистанцію 500 метрів вони пройшли за 1:20.19 хвилини. Другими фінішували словацькі веслувальники з результатом 1:20.59, що поступились українцям на 0.40 секунди. А третіми стали чехи (1:20.69) з відставанням від України на 0.50 секунди.

Це «золото» стало першим для української чоловічої байдарки на чемпіонаті світу на дистанції з олімпійської програми.

Як раніше повідомлялося, вінницький спортсмен став чемпіоном України з плавання.

Також, вінницька спортсменка Мар'яна Шевчук побила світовий рекорд на кубку світу з пауерліфтингу.