У Києві від метро «Почайна» до Пущі-Водиці запустили автобус

Трамвай до Пущі-Водиці зараз не курсує через пошкоджені колії

Маршрут організовано тимчасово – замість трамвая, який не курсує, бо пошкоджено колії

У Києві запустили автобус № 12Т від станції метро «Почайна» до Пущі-Водиці (5 лінія). Маршрут організовано тимчасово – замість трамвая, який не курсує, бо пошкоджено колії. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Наразі у Пущі-Водиці тривають роботи з розмінування. Тому закликаю без потреби не відвідувати цю місцевість. У першу чергу це ваша безпека і збережене життя!» – наголосив він.

Актуальний графік руху міського транспорту можна дивитися у додатку «Київ Цифровий».

Також 15 квітня у столиці запущено трамвайний маршрут №28 Д від вулиці Милославської до станції метро «Позняки» з інтервалом руху в 20 хвилин. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник додав, що КП «Київпастранс» загалом здійснює перевезення на 62 автобусних маршрутах загальною кількістю 137 автобусів, на 12 трамвайних маршрутах загальною кількістю 57 трамваїв та на 14 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 35 тролейбусів.

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 52 маршрутах загальною кількістю 250 автобусів.

Нагадаємо, що столичний метрополітен відновлює рух потягів обома коліями на синій та зеленій лініях.