У Києві відбувся марш на честь захисників Дебальцівського плацдарму

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Учасники маршу пройшли вулицями столиці, аби вшанувати пам'ять загиблих та подвиг живих

У Києві відбувся четвертий щорічний марш на честь захисників Дебальцівського плацдарму, за підтримки Спілки ветеранів АТО Святошинського та Солом'янського районів. Про це повідомляє Укрінформ.

«Що можна сказати про тих, хто поліг у Дебальцево... Велика їм подяка за те, що в чомусь вони врятували нас, прикриваючи нас своїм життям, своїми тілами. І дякую усім, хто вижив, хто зараз з нами і кожен рік приходить до нас на цей захід», - прокоментував представник Спілки ветеранів АТО Солом'янського району Геннадій, на прізвисько «Алігатор».

Маршрут пролягав від будівлі КМДА до Софійської площі.

У марші взяли участь декілька сотень людей, серед яких були хлопці, які захищали Дебальцівський плацдарм та звичайні громадяни.

Вони пройшли вулицями столиці, аби вшанувати пам'ять загиблих та подвиг живих, а також нагадати суспільству про трагічні та героїчні події чотирирічної давності.

Після офіційної частини учасники події мали можливість поспілкуватися між собою. Як наголосили організатори, акція не є політичною.

18 лютого 2015 року, після тривалої оборони Дебальцевого українські військові залишили місто.

До цього часу сили АТО протягом дев'яти місяців забезпечували ізоляцію кризового району на сході України та не допускали його розширення на решту території держави.

У район Дебальцівського виступу у лютому 2015 року російсько-терористичні війська стягнули понад 19 тис. осіб, яким протистояли у секторі «С» 13 тис. українських військових, з яких безпосередньо в районі Дебальцевого — близько 4700 бійців.

За даними Генерального штабу ЗСУ, під час бойових дій у районі Дебальцевого у період з 15 січня по 18 лютого загинуло 110 військовослужбовців, 270 було поранено, 7 - взято в полон та 18 зникли безвісти. За весь час оборони Дебальцівського виступу загинуло 136 та було поранено 331 військовослужбовця ЗСУ.

За ведення бойових дій в районі Дебальцевого державними нагородами України нагороджено 379 військовослужбовців (у тому числі 136 - посмертно), а відзнаками Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ - 450 осіб.