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    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих

    На фініші кожна пара отримала медалі у вигляді серця
    У неділю, 11 лютого, на Русанівській набережній у Києві пройшов забіг до Дня Святого Валентина Love Run 2018. Про це повідомляє видання «Інформатор». У забігу на дистанціях 4 і 8 кілометрів, незважаючи на сніг і ожеледь, брали участь 300 пар. «Були серед учасників і ті, хто тільки шукає свою другу половину. Організатори
    • Сьогодні, 05:58
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    Учасники забігу Love Run 2018 у Києві
    Фото: «Інформатор»
    Учасники забігу Love Run 2018 у Києві

    На фініші кожна пара отримала медалі у вигляді серця

    У неділю, 11 лютого, на Русанівській набережній у Києві пройшов забіг до Дня Святого Валентина Love Run 2018.

    Про це повідомляє видання «Інформатор».

    У забігу на дистанціях 4 і 8 кілометрів, незважаючи на сніг і ожеледь, брали участь 300 пар.

    «Були серед учасників і ті, хто тільки шукає свою другу половину. Організатори забігу всіляко сприяли знайомству бігунів: всі, у кого збігалися стартові номери, повинні були зробити спільні селфі. Також ведучі пропонували учасникам не соромитися і знайомитися просто так». – додає видання.

    Зазначається, що на фініші кожна пара отримала медалі у вигляді серця, а також пляшку води та шампанського.

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    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих
    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих
    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих
    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих
    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих
    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих
    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих
    У Києві відбувся масштабний забіг закоханих

    До слова, столичний ресторан відмовився обслужити українською мовою заступника міністра.

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