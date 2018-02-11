У Києві відбувся масштабний забіг закоханих
- Сьогодні, 05:58
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На фініші кожна пара отримала медалі у вигляді серця
У неділю, 11 лютого, на Русанівській набережній у Києві пройшов забіг до Дня Святого Валентина Love Run 2018.
Про це повідомляє видання «Інформатор».
У забігу на дистанціях 4 і 8 кілометрів, незважаючи на сніг і ожеледь, брали участь 300 пар.
«Були серед учасників і ті, хто тільки шукає свою другу половину. Організатори забігу всіляко сприяли знайомству бігунів: всі, у кого збігалися стартові номери, повинні були зробити спільні селфі. Також ведучі пропонували учасникам не соромитися і знайомитися просто так». – додає видання.
Зазначається, що на фініші кожна пара отримала медалі у вигляді серця, а також пляшку води та шампанського.
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