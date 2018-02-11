У Києві відбувся масштабний забіг закоханих

На фініші кожна пара отримала медалі у вигляді серця

У неділю, 11 лютого, на Русанівській набережній у Києві пройшов забіг до Дня Святого Валентина Love Run 2018. Про це повідомляє видання «Інформатор». У забігу на дистанціях 4 і 8 кілометрів, незважаючи на сніг і ожеледь, брали участь 300 пар. «Були серед учасників і ті, хто тільки шукає свою другу половину. Організатори



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Фото: «Інформатор» Учасники забігу Love Run 2018 у Києві

На фініші кожна пара отримала медалі у вигляді серця

У неділю, 11 лютого, на Русанівській набережній у Києві пройшов забіг до Дня Святого Валентина Love Run 2018.

Про це повідомляє видання «Інформатор».

У забігу на дистанціях 4 і 8 кілометрів, незважаючи на сніг і ожеледь, брали участь 300 пар.

«Були серед учасників і ті, хто тільки шукає свою другу половину. Організатори забігу всіляко сприяли знайомству бігунів: всі, у кого збігалися стартові номери, повинні були зробити спільні селфі. Також ведучі пропонували учасникам не соромитися і знайомитися просто так». – додає видання.

Зазначається, що на фініші кожна пара отримала медалі у вигляді серця, а також пляшку води та шампанського.

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