У столиці відбувся незвичайний показ мод (фото)



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Дівчата відчули себе справжніми красунями-моделями Фото: КМДА

У Дарницькому будинку-інтернаті пройшов дитячий показ мод

Вихованки Дарницького дитячого будинку-інтернату відчули себе справжніми моделями – для них влаштували показ мод у сукнях відомих українських дизайнерів. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Навесні ми робили для дівчат фотосесію і тоді їм це дуже сподобалося. Від процесу підготовки – зачісок, макіяжу, у них очі горіли. Тоді в мене і виникла ідея зробити для них показ мод. Це було складно для закладу, для дівчат, адже їм треба було підготуватися. Тим паче, що ми не можемо їх навантажувати, тому вирішили зробити такий собі лайт-варіант. І, на мою думку, показ вдався, дівчатка радісні, їм це подобається. Адже вони теж хочуть відчувати себе красивими, і нам вдалося подарувати їм такі відчуття», – розповіла Хонда.

У показі взяли участь 10 дівчат-вихованок інтернату. Над створенням образів працювали студентки Училища перукарського мистецтва. Сукні учасницям шили українські дизайнери Poustovit, Vorozhbyt&Zemskova, Kir-khartley, Juliya Kros, Roussin, Darja Donezz, Dafna May, Rybalko, Przhonskaya. Для кожної з учасниць стилісти і дизайнери підібрали власний неповторний образ.

Розважальну програму для учасників та гостей заходів підготували вихованці Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.