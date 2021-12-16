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    У Києві відкриється Барнахаус для дітей, які постраждали від насильства

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    Діти, які&nbsp;постраждали або стали свідками насильства, зможуть отримати допомогу в Центрі захисту - У Києві відкриється Барнахаус для дітей, які постраждали від насильства
    Діти, які постраждали або стали свідками насильства, зможуть отримати допомогу в Центрі захисту
    фото з відкритих джерел

    Із початку року в Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2917 дітей

    Київська міська державна адміністрація та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає створення в Києві Центру захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства, за міжнародною моделлю Барнахус. Меморандум підписали заступниця голови КМДА Марина Хонда та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін, інформує пресслужба КМДА.

    «Українська столиця приєднується до ініціативи ЮНІСЕФ та реалізовуватиме модель Барнахус, яка в перспективі може стати національною моделлю спеціалізованих послуг для дітей. Із початку року в Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2917 дітей. Барнахус – звична практика роботи з дітьми, які постраждали від насильства, в європейських країнах. Перевага цього закладу в тому, що крім дружнього опитування дітей, постраждалі тут також можуть отримати психологічну і навіть медичну допомогу. Ми вже знайшли відповідне приміщення та заклали кошти для створення такого закладу. Але головне – це методологія. І я вдячна ЮНІСЕФ за те, що вони долучаються до впровадження цієї системи в Києві», – зазначила Марина Хонда.

    Голова Представництва Фонду ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін відзначив, що ЮНІСЕФ вітає ініціативу Київської державної адміністрації щодо посилення партнерства та координації між секторами та відомствами щодо захисту дітей-жертв і свідків насильства.

    «ЮНІСЕФ вдячний Києву за лідерство у процесі організації дружнього до дітей правосуддя. Посилення міжсекторальної взаємодії допоможе попереджати або виявляти на ранньому етапі і відповідно реагувати на випадки насильства щодо дітей. Роль міського врядування є ключовою в досягненні цієї мети. ЮНІСЕФ надаватиме свою експертизу та підтримку, необхідну для запровадження моделі Барнахус у Києві», – зауважив Мурат Шахін.

    Барнахус – це міждисциплінарний і міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів. Тут проводять співбесіду з дітьми, здійснюють медичний огляд для цілей судової медицини, проводять всебічну оцінку і надають усі необхідні терапевтичні послуги від відповідних спеціалістів.
    Його завдання – створити дружні до дитини умови у процесі правосуддя. Міждисциплінарна команда спеціалістів забезпечуватиме дітям, які пережили насильство, і свідкам насильства дружню та ефективну допомогу при проведенні процесуальних дій у безпечному середовищі. Для організації комплексної допомоги до мультидисциплінарної команди залучені психологи, юристи, соціальні працівники, медики, які разом працюють, аби надати екстрену допомогу та запобігти подальшій травматизації дитини.

    Нагадаємо, минулого тижня в Києві відкрили новий притулок для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

    Із початку 2021 року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

    У сквері імені Котляревського в Києві встановили мініскульптуру «Дерево допомоги», яке символізує об’єднання зусиль у боротьбі з насильством.

    Теги: Київ діти домашнє насильство КМДА
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    У Києві відкриється Барнахаус для дітей, які постраждали від насильства