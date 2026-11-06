«Київводоканал» повідомив про стан водопостачання та каналізації в столиці

Фахівці підприємства продовжують контролювати роботу об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

Водопостачання та водовідведення в столиці повернулися до штатного режиму після кількох днів перебоїв, спричинених масованими атаками РФ та знеструмленнями. Про це повідомили в ПрАТ «АК «Київводоканал», інформує «Главком».

За даними підприємства, наразі всі водопровідні та каналізаційні насосні станції Києва функціонують у нормальному режимі, а тиск у мережах підтримується в межах нормативних показників.

Фахівці підприємства продовжують контролювати роботу об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечувати безперебійне надання послуг киянам.

Нагадаємо, протягом останніх днів через ворожі удари по енергосистемі та знеструмлення об'єктів «Київводоканалу» мешканці кількох районів столиці стикалися із суттєвим зниженням тиску у кранах та тимчасовою відсутністю води.

До слова, масована атака на Київ 9 січня 2026 року, під час якої ворог випустив 240 безпілотників та 36 ракет, призвела до тривалого знеструмлення окремих районів столиці без тепла й води. За шість днів після обстрілу, 15 січня, поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. У межах розслідування поліція та СБУ вилучили документи стосовно підготовки столиці до роботи в умовах атак, захисту об’єктів критичної інфраструктури та проведення відповідних закупівель. Хоча назви установ у судових ухвалах знеособлені, з контексту випливає, що йдеться про Київську міську раду, КМДА та підпорядковані їм підприємства, зокрема ПрАТ «АК «Київводоканал» та КП «Київтеплоенерго».