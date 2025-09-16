Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі щодо якості виконання ремонтних робіт на стадіоні у Дарницькому районі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Виконавець робіт з ремонту стадіону не зміг підтвердити обсяг виконаних будівельних робіт на майже три мільйони гривень

Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста з позовом в інтересах Київської міської ради та Департаменту молоді та спорту КМДА про стягнення з будівельної організації майже трьох мільйонів гривень, отриманих за неякісний ремонт стадіону у Дарницькому районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Встановлено, що у 2020 та 2021 роках комунальне підприємство «Спортивний комплекс» через публічні торги шукало виконавця капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та виконавця ремонту спортивних майданчиків по вул. Тростянецька, 60 у Дарницькому районі. Два договори було укладено з однією підрядною організацією та профінансовано з місцевого бюджету.

Згодом під час досудового розслідування встановлено, що виконавець робіт завищив вартість матеріалів і конструкцій, а також не підтвердив обсяг виконаних будівельних робіт на майже три мільйони гривень. Відтак прокуратура звернулась до суду з позовом про стягнення цих грошей з виконавця робіт.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», його звинувачують у привласнені майже 750 тис. грн впродовж ремонту

Раніше у Києві Нацполіція затримала шістьох посадовців, причетних до масштабних схем із привласнення коштів міського бюджету. Серед них – керівники комунальних підприємств, що відповідають за ремонт і утримання автомобільних шляхів у Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах столиці, виконавець робіт КП ШЕУ Дарницького району, а також заступниця начальника відділу КК «Київавтодор».

Теги: прокуратура Київ ремонт розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У «Софії Київській» відбуватиметься виставка «Без контексту»
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія Михайло Сцельніков визнав себе винним у злочині під час спілкування зі ЗМІ
Убивство Парубія. Що засекретило слідство? Судові хроніки
11 вересня, 15:30
Олег Куявський став заступником голови КМДА з питань самоврядних повноважень
Кличко призначив нового заступника: хто замінив Крищенка на посаді
18 серпня, 18:32
У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії
У Києві викрито схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії
26 серпня, 09:18
Окрім завищених цін, Басалаєва виділила ще одну поширену проблему – завищення обсягів робіт
Держаудитслужба продемонструвала, що відбувається з проєктами відбудови, де завищуються ціни
28 серпня, 16:57
Правоохоронці закликають киян та гостей столиці врахувати інформацію під час планування свого маршруту
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт у Києві
28 серпня, 08:35
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
10 вересня, 07:12
Палаючий будинок
На Волині на житловий будинок впав боєприпас з літака
12 вересня, 00:23
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 вересня, 13:52

Новини

Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко
Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
Чому школярі у Києві говорять поза уроками російською? Нова мовна омбудсменка звернулася до вчителів
Чому школярі у Києві говорять поза уроками російською? Нова мовна омбудсменка звернулася до вчителів

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua