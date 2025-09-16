Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника

Виконавець робіт з ремонту стадіону не зміг підтвердити обсяг виконаних будівельних робіт на майже три мільйони гривень

Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста з позовом в інтересах Київської міської ради та Департаменту молоді та спорту КМДА про стягнення з будівельної організації майже трьох мільйонів гривень, отриманих за неякісний ремонт стадіону у Дарницькому районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Встановлено, що у 2020 та 2021 роках комунальне підприємство «Спортивний комплекс» через публічні торги шукало виконавця капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та виконавця ремонту спортивних майданчиків по вул. Тростянецька, 60 у Дарницькому районі. Два договори було укладено з однією підрядною організацією та профінансовано з місцевого бюджету.

Згодом під час досудового розслідування встановлено, що виконавець робіт завищив вартість матеріалів і конструкцій, а також не підтвердив обсяг виконаних будівельних робіт на майже три мільйони гривень. Відтак прокуратура звернулась до суду з позовом про стягнення цих грошей з виконавця робіт.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», його звинувачують у привласнені майже 750 тис. грн впродовж ремонту.

Раніше у Києві Нацполіція затримала шістьох посадовців, причетних до масштабних схем із привласнення коштів міського бюджету. Серед них – керівники комунальних підприємств, що відповідають за ремонт і утримання автомобільних шляхів у Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах столиці, виконавець робіт КП ШЕУ Дарницького району, а також заступниця начальника відділу КК «Київавтодор».