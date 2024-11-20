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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
У Києві через прогнозовану негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг

У Києві завтра очікуються небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. Про це попереджає Укргідрометцентр.  

За прогнозом синоптиків, завтра весь день буде хмарно. Вночі очікується значний, вдень – помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.  У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень триматиметься  на позначці 0-3° тепла.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, через прогнозовану негоду у столиці приспущено головний прапор держави, встановлений на Печерських пагорбах.

До відома, станом на 08:00 20 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. 

Теги: Укргідрометцентр повітря погода

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