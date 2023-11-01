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На Харківщині правоохоронці вручили 83-річному керівнику гуртка підозру в педофілії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Харківщині правоохоронці вручили 83-річному керівнику гуртка підозру в педофілії
83-річний чоловік вів секцію пішохідного туризму для школярів з Шарівського ліцею
фото: Facebook/Сергій Болвінов

За словами постраждалої дитини, керівник гуртка під час занять торкався руками її статевих органів, грудей та сідниць

У Харківській області 83-річному чоловіку повідомили про підозру в педофілії. За словами правоохоронців, він розбещував дітей у туристичному гуртку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Слідчого управління Головного управління нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Як зазначив Болвінов, 83-річний чоловік вів секцію пішохідного туризму для школярів з Шарівського ліцею. За сумісництвом цей чоловік працював двірником у навчальному закладі.

«Та виявилося, що в спортивній залі під час занять він розбещував 11-річних дівчат. Все це відбувалося на початку навчального року 2021-2022. Тоді діти відмовилися ходити до гуртка. Але через страх та сором не назвали батькам справжні причини. Історія виплила назовні лише коли одна з дівчаток таки наважилася розповісти своїй мамі», – зазначив начальник Слідчого управління.

Болвінов додав, що, за словами дитини, керівник гуртка під час занять торкався руками її статевих органів, грудей та сідниць.

«Вона намагалася пручатися, вириватися, але педофіл завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження, та маскував свої збочення під допомогу. Ще дві жертви, які вже також дали свідчення, – однокласниці цієї дівчини. Вони теж ходили до туристичного гуртка і всі наполягають: він робив це умисно. Діти прибирали його руки від себе, відверто показували, що це їм неприємно. Але педофіл вчиняв таке сексуальне насильство над шестикласницями не один раз. Користувався тим, що на заняттях не було інших дорослих», – розповів начальник Слідчого управління.

Слідчий зазначив, що колектив ліцею, керівник гуртків, вчителі стали на бік свого колеги та дають йому найкращі характеристики.

«Слідчі довго працювали над тим, щоби підготувати підозру цьому керівнику дитячого гуртка. Та врешті нам вдалося зібрати достатньо доказів, вже вручили повідомлення про підозру в сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. А враховуючи те, що він робив це неодноразово та з дітьми, яким не виповнилося навіть 14-ти років, покарання чекає суворе», – написав Болвінов.

Як наголосив правоохоронець, у випадку доведення вини, підозрюваному загрожує покарання від 15 років позбавлення волі і до довічного ув’язнення. Зараз підозрюваний за рішенням слідчого судді під цілодобовим домашнім арештом.

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Теги: педофіл поліція Харківщина чоловік діти

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