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Украв авто у сусіда по палаті й врізався на ньому в дерево. У Черкасах судитимуть чоловіка

Діана Гасюк
glavcom.ua
Украв авто у сусіда по палаті й врізався на ньому в дерево. У Черкасах судитимуть чоловіка
фото ілюстративне

Правоохоронці повідомили чоловіка про підозру у скоєнні незаконного заволодіння транспортним засобом

У Черкасах чоловік з Кіровоградської області, перебуваючи на лікуванні у місцевій лікарні, вкрав ключі від автівки у хворого зі своєї палати та пересуваючись на краденому автомобілі, в'їхав у дерево. Про це розповіла «Суспільному» речниця прокуратури Черкаської області Богдана Кулик.

Правоохоронці повідомили чоловіка про підозру у скоєнні незаконного заволодіння транспортним засобом.

«38-річний чоловік у жовтні перебував на лікуванні в медустанові Черкас. Він викрав ключі від автомобіля у чоловіка, з яким перебував в одній палаті лікувального закладу. Потім взяв автомобіль, який перебував на паркувальному майданчику лікарні та зник», – розповіла речниця.

Рухаючись на поцупленому транспорті Черкасами, викрадач автомобіля вʼїхав у дерево. Того ж дня його затримали правоохоронці та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру водію, який сьогодні зранку, 25 жовтня, в'їхав у зупинку громадського транспорту з людьми у центрі столиці. 

Нагадаємо, у середу, 25 жовтня, в українській столиці сталася аварія. На вулиці Велика Васильківська у Києві водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. 

Теги: чоловік аварія автомобіль водій

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