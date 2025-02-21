У Києві водій вирішив перевірити кригу Дніпра на міцність і став пішоходом

На місці затоплення автівки працюють рятувальні служби міста

Вчора мережею ширилося відео, на якому водій втопив у Дніпрі автомобіль Hyundai на столичних Осокорках. Поліція чи ДСНС жодним чином не коментували цю подію, однак зараз проводяться роботи по підйому автівки з водойми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На відео можна побачити, що чоловік поїхав по льоду водоймою, потім крига почала ламатися і автівка повільно пішла на дно.

Чоловік встиг вибратися з «Титаніка» і пішов у бік берега скриншот відео

Водій вчасно встиг відкрити дверцята авто і вибратися назовні, навіть не намочивши взуття. Поспілкувавшись із одним з рибалок, який став свідком «затоплення «Титаніка», водій пішов у бік берега.

Сьогодні, як повідомляють місцеві пабліки, на місці затоплення автівки працюють рятувальні служби.

«Співробітники ДСНС Києва: ріжуть лід, качають «подушки» і готують водолазів. Схоже, авто сьогодні таки дістануть», – йдеться у повідомленні.

На березі водойми працюють рятувальні служби мыста фото: Київ оперативний/Facebook

На місці події присутні співробітники поліції фото: Київ оперативний/Facebook

фото: Київ оперативний/Facebook

«Главком» багато разів повідомляв про нещасні випадки на водоймах через тонку кригу під час доволі теплої цьогорічної зими, однак, як бачимо, це не зупиняє не лише рибалок, а навіть і водіїв.

До слова, на Черкащині рятувальники зняли трьох людей із дрейфуючої крижини. Як інформує Головне управління ДСНС України в області 16 лютого, на Дніпрі біля села Топилівка відкололася крижина, на якій опинилися троє людей: 14-річний підліток та двоє дорослих (21 і 41 рік). Відстань до берега – близько 200 метрів.