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Влада повідомила, як змінилася площа парків Києва за останні 10 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада повідомила, як змінилася площа парків Києва за останні 10 років
У 2014 році загальна площа київських парків становила 2 736,2 га
фото% КП «Плесо»

На початок року в Києві нараховуються 125 парків

За даними останньої інвентаризації, з 2014 до 2024 року включно площа київських парків збільшилася на 637 га і становить 3 373,7 га. Також за цей час на території Києва оголосили або створили 61 територію чи об’єкт природно-заповідного фонду загальною площею понад 4,8 тис. га. Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний. 

«На початок року в Києві нараховуються 125 парків загальною площею понад 3 370 га. Для порівняння – це більше, ніж загальна площа Кам’янець-Подільського або майже як площа Борисполя. Важливо підкреслити, що попри фейки, які останнім часом активно поширюються в соцмережах, за каденції Віталія Кличка площа парків столиці не тільки не зменшилася, а й зросла на понад 600 га», – наголосив Олександр Возний. 

Так, за його словами, у 2014 році загальна площа київських парків становила 2 736,2 га, а їх загальна кількість – 111. Надалі ці показники зростали.  

«На початок 2025 року загальна площа територій та об’єктів  природно-заповідного фонду у столиці становить 21 774,3 га, а це – майже 26% площі нашого міста», – підкреслив Олександр Возний.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане екскерівник КП «Плесо», який допустив безпідставну трату коштів у розмірі 700 тис. грн на доопрацювання проєкту благоустрою озера Синє. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Слідство встановило, що у грудні 2019 року підозрюваний, не отримавши результатів відповідних експертних звітів щодо розгляду документації за проєктом «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі», безпідставно уклав договір щодо доопрацювання проєкту благоустрою озера. Висновком комплексної експертизи встановлено, що перспективи відновлення озера Сине виглядають мало обнадійливими, виходячи з геолого-гідрогеологічних умов території, а також зміни клімату та забудови території.

До слова, мешканці Києва звернулись до місцевої влади з проханням створити на базі столичного Гідропарку розважальний парк для дітей типу «Діснейленд». Відповідна петиція розміщена на сайті Київради 30 грудня. Станом на зараз петиція набрала 1561 голос із 6000 необхідних. На підтримання ідеї лишається ще 16 днів.

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Теги: екологія Київ парк

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