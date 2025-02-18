Автогіганти Honda та Nissan ще мають шанс на злиття: Financial Times назвало умову

Financial Times: Honda вимагає відставки глави Nissan заради злиття

Японський автовиробник Honda погодиться на переговори з Nissan про злиття в один автоконцерн, якщо гендиректор останнього Макото Учіда піде у відставку. Про це пише Financial Times.

За інформацією видання, Учіда був одним із головних прихильників угоди щодо об'єднання автоконцернів, але в процесі узгодження відносини між ним та його колегою Тосіхіро Мібе зіпсувалися.

Гендиректор Nissan висловив намір керувати компанією до 2026 року, але через невдалі переговори на нього чинить тиск рада директорів, де, як стверджує співрозмовник газети, розпочали неофіційні обговорення його звільнення.

Після зриву угоди Nissan необхідно забезпечити своє подальше існування. Автовиробнику потрібні кошти на реструктуризацію, але цінні папери компанії оцінюються S&P як «сміттєві».

Нагадаємо, 13 лютого японські автовиробники Honda та Nissan відмовилися від злиття в один автоконцерн, вартість якого склала б 60 млрд доларів. Під час переговорів компанії зіткнулися з великою кількістю розбіжностей. Зокрема у керівництві Nissan не оцінили ідею стати дочірньою компанією Honda.

Раніше японські корпорації Honda Motor і Nissan Motor вели попередні переговори про злиття у зв'язку з зростаючою конкуренцією з китайськими автовиробниками та нижчим, ніж очікувалося, споживчим попитом на електромобілі.