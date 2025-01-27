Злиття Honda та Nissan: з'явились нові подробиці, яким зрадіють водії

Злиття Honda та Nissan може привести до появи нових, відносно недорогих авто

Злиття Honda та Nissan в одну корпорацію багатьох здивувало, проте це може означати появу недорогих моделей авто. У цьому злитті з'явились і нові цікаві подробиці. Як пише Motor1, ситуація прояснилася з автовиробником Mitsubishi.

Раніше Honda та Nissan повідомили про підписання меморандуму про взаєморозуміння. Фактично закріпили співпрацю з перспективою подальшого об'єднання у більшу компанію.

Компанія Mitsubishi (вони разом з Nissan перебувають в альянсі з Renault, – «Главком») раніше теж підключилася, але поки що у спостережній ролі. Наразі у світовій пресі повідомляється, що компанія Mitsubishi нібито не зацікавлена брати участь. Хоча виробник поки що офіційно ніяк не коментував процес.

Відомо, що японські компанії займуться розробкою нових машин на спільних платформах та агрегатах. Тобто нові Honda CR-V та Nissan X-Trail, найімовірніше, технічно стануть дуже близькими машинами. Але напевно відрізнятимуться дизайном та оформленням інтер'єрів. Те саме стосується компактних кросоверів Nissan Qashqai та Honda ZR-V (HR-V). А також Honda Civic та Nissan Sentra.

Раніше стало відомо, що Honda хоче витіснити Renault з угоди зі злиття з Nissan. Французький автовиробник Renault зараз володіє 35,7% Nissan. Японський автовиробник Honda, як повідомляється, поцікавився у Nissan, чи компанія може викупити ці акції назад.

Нагадаємо, японські корпорації Honda Motor і Nissan Motor ведуть попередні переговори про злиття у зв'язку з зростаючою конкуренцією з китайськими автовиробниками та нижчим, ніж очікувалося, споживчим попитом на електромобілі.

Зокрема Honda Motor та Nissan Motor підписали угоду про наміри щодо інтеграції бізнесу. Остаточну угоду, як очікується, буде названо у червні 2025 року.