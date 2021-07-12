На АЗС у Київській області автомобіль врізався в заправну колонку

Унаслідок ДТП на заправці авто спалахнуло.

У понеділок, 12 липня, о 07:57 у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої спалахнуло полум'я. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було спрямовано вогнеборців.

Рятувальники встановили, що автомобіль зіткнувся із заправними колонками АЗС «Іртерлогос». Внаслідок цього виникло загорання моторного відсіку автомобіля.

Пожежу було локалізовано о 08:07 та цілком ліквідовано о 08:20.

На місці події отримала травми жінка, яку госпіталізували до Яготинської ЦРЛ.

Причину ДТП встановлюють.

До слова, нещодавно молодик викрав виручку та забрав товар із приміщення автозаправки на вулиці Святошинській у Києві.

12 липня у будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 6, корп. 3 в Оболонському районі столиці сталася пожежа. У квартирі виникло загоряння електросамоката, який у той час заряджався, вогонь поширився на другий електросамокат, що стояв поруч.

У ніч на 12 липня сталась пожежа на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва. На відкритій території горіли три екскаватори JCB. Внаслідок пожежі екскаватори згоріли вщент.