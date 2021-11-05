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    У Києві водій під наркотою тікав від поліції та влаштував три ДТП (відео)

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    Автомобіль вилетів із дороги та перекинувся - У Києві водій під наркотою тікав від поліції та влаштував три ДТП (відео)
    Автомобіль вилетів із дороги та перекинувся
    фото: Київ оперативний

    Водія вдалося затримати, коли його автівка перекинулась

    У п’ятницю, 5 листопада, на Дніпровській набережній в Києві перекинувся автомобіль ВАЗ. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Як з'ясувалося, поліцейські побачили автомобіль ВАЗ, який був припаркований у лісосмузі неподалік станції метро «Бориспільська». Вони вирішили підійти до водія. Як тільки кермувальник помітив копів, то завів автівку та почав тікати.

    Під час перегонів ВАЗ на Харківській площі протаранив кілька кіосків, наїхав на ногу продавчині ринку (жінку шпиталізували до лікарні), зачепив попутню автівку Renault та, не зупиняючись, поїхав далі.

    На Дніпровській набережній ВАЗ поїхав на червоний сигнал світлофора та протаранив автомобіль Hyundai. Від цього зіткнення машину занесло і вона перекинулася на дах, а далі стала знову на колеса.

    Водій вийшов із авто та почав тікати від правоохоронців.

    Копи зробили попереджувальний вистріл в повітря.

    Чоловіка вдалося зупинити випадковому перехожому.

    Затриманий зізнався, що злякався поліції, бо вживав сьогодні наркотики і в автівці теж були наркотичні речовини.

    Нагадаємо, 4 листопада на проспекті Степана Бандери в Києві водій автомобіля Volkswagen протаранив автомобіль Toyota. У результаті автопригоди вагітну пасажирку Toyota шпиталізували до медичного закладу. Водій Volkswagen поїхав з місця ДТП, але патрульні його затримали.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій наркотики автомобіль
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    У Києві водій під наркотою тікав від поліції та влаштував три ДТП (відео)