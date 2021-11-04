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    На трасі Київ–Харків не розминулися вантажівка та Audi (фото)

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    Внаслідок зіткнення автомобіль&nbsp;Audi отримав серйозні пошкодження - На трасі Київ–Харків не розминулися вантажівка та Audi (фото)
    Внаслідок зіткнення автомобіль Audi отримав серйозні пошкодження
    фото: Нацполіція

    У результаті ДТП постраждали двоє осіб

    4 листопада близько 7 години на автошляху Київ–Харків поблизу села Козлів Бориспільського району відбулося зіткнення вантажного автомобіля під керуванням 50-річного водія та автомобіля Audi. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Внаслідок зіткнення 31-річний водій автомобіля Audi, а також 29-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.

    На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП. Правоохоронці встановлюють обставини подій.

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    На трасі Київ–Харків не розминулися вантажівка та Audi (фото)
    На трасі Київ–Харків не розминулися вантажівка та Audi (фото)
    На трасі Київ–Харків не розминулися вантажівка та Audi (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада на 90 км автодороги Київ–Харків–Довжанський п'яний водій легковика Daewoo спричинив зіткнення з вантажівкою Iveco.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    На трасі Київ–Харків не розминулися вантажівка та Audi (фото)