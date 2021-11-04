На трасі Київ–Харків не розминулися вантажівка та Audi (фото)

У результаті ДТП постраждали двоє осіб

4 листопада близько 7 години на автошляху Київ–Харків поблизу села Козлів Бориспільського району відбулося зіткнення вантажного автомобіля під керуванням 50-річного водія та автомобіля Audi. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Внаслідок зіткнення 31-річний водій автомобіля Audi, а також 29-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.

На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП. Правоохоронці встановлюють обставини подій.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада на 90 км автодороги Київ–Харків–Довжанський п'яний водій легковика Daewoo спричинив зіткнення з вантажівкою Iveco.