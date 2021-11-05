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    У Києві водій Volkswagen протаранив авто з вагітною жінкою та втік з місця ДТП (фото)

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    У результаті ДТП автомобілі отримали пошкодження - У Києві водій Volkswagen протаранив авто з вагітною жінкою та втік з місця ДТП (фото)
    У результаті ДТП автомобілі отримали пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні розшукали та затримали винуватця ДТП

    У четвер, 4 листопада, вдень на проспекті Степана Бандери в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Один з учасників залишив місце автопригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо відомо, що водій автомобіля Volkswagen не обрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.

    У результаті автопригоди вагітну пасажирку Toyota шпиталізували то медичного закладу. Водій Volkswagen поїхав з місця ДТП.

    За допомогою інспекторів, які працюють з камерами відеоспостереження, патрульні встановили місце знаходження втікача та зупинили його. Після цього патрульні супроводили порушника до місця скоєння автопригоди. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

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    У Києві водій Volkswagen протаранив авто з вагітною жінкою та втік з місця ДТП (фото)
    У Києві водій Volkswagen протаранив авто з вагітною жінкою та втік з місця ДТП (фото)

    Водієві інспектори винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

    Як повідомлялося, 3 листопада п'яний водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві водій Volkswagen протаранив авто з вагітною жінкою та втік з місця ДТП (фото)