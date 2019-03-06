У Києві впровадять нові вимоги з якості харчування в школах



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Контроль за якістю харчування у столичних школах буде посилено

У Києві посилять контроль за якістю харчування у школах та за дотриманням санітарних норм. Відповідний проект рішення «Про затвердження Порядку про організацію харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Києва» був сьогодні підтриманий постійною комісією Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Проект рішення має бути погоджений ще трьома комісіями Київради, після чого буде винесений на голосування до сесійної зали.

Проект рішення передбачає до 1 січня 2020 року розробку і впровадження нових вимог із якості харчування в школах Департаментом освіти та науки спільно із Головним управлінням Держспоживслужби в Києві.

«Це революційне для системи харчування рішення. Завдяки цьому ми врешті вирішимо питання і постачання якісних продуктів, і організації харчування у закладах освіти в цілому. Наша цільова аудиторія – дітки, і ми повинні зробити все можливе, аби нашим дітям було смачно, а також безпечно харчуватись у школах, при цьому ефективно використовуючи бюджетні кошти», – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Наразі мова йде про визначення саме комунальних підприємств замовниками послуг організації харчування у школах.

«Після того, як ми впровадимо стандарти якості, коли система запрацює, ми відкриємо це для ринку. Наразі ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей через недобросовісні компанії. Як показує практика, приватні компанії не готові до якісної організації харчування. Вплив на комунальні підприємства з боку міської влади більший. Контроль буде більш жорсткий, харчування буде смачним і якісним. Для всіх діток у всіх столичних школах», – додав Мондриївський.

Відтак, харчування учнів забезпечують комунальні підприємства, їдальні, які належать до сфери управління райдержадміністрацій, мають забезпечувати відповідні санітарно-гігієнічні вимоги та належну практику виробництва в рамках системи НАССР* та/або інших систем управління безпекою харчових продуктів. Власне, й відповідальність за безпеку продуктів харчування та готових страв покладається на їдальні.

У проекті рішення визначено, що примірні двотижневі меню мають погоджуватись із Головним управлінням Держспоживслужби в Києві. Продукти харчування повинні надходити до шкіл разом із супровідними документами. Складання щоденного меню здійснюється медичним працівником школи, завідуючим харчоблоку їдальні. За рахунок бюджету Києва безоплатне харчування з одноразовим режимом отримують учні 1-4 класів та учні 5-11 класів пільгових категорій.

Наразі безоплатним харчуванням у школах Києва забезпечено 127 556 учнів: 121 262 учні 1-4 класів та 6 294 – учні 5-11 класів (пільгових категорій).

Окрім того, Мондриївський наголосив, що уніфікований підхід дасть змогу, зокрема, й підвищити якість продуктів харчування.

«Власне, це головна мета уніфікованого підходу. Дітки у всіх школах столиці заслуговують на найкраще харчування, і впровадження єдиного порядку організації харчування дозволить нам це зробити», – додав заступник голови КМДА.