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Міноборони презентувало новий безпілотник «Щедрик»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони презентувало новий безпілотник «Щедрик»
Український БпАК «Щедрик»
фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Щедрик» можуть виконувати бойові завдання під час сильного вітру, в мороз та спеку

Міністерство оборони допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс «Щедрик» вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Комплекс складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів. Безпілотники оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

Як зазначається, літальні апарати «Щедрика» можуть виконувати завдання під час сильного вітру, в мороз та спеку. 

«Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника», – каже заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Російська Федерація запустила по Україні близько 2,3 тис. безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки різних типів.

Загалом протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Як повідомлялося, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.

До слова, херсонська влада звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням допомогти у створенні «захисного купола», який мав би вберегти людей та критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників.

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Теги: Міноборони безпілотник дрон технології

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