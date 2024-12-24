У Києві погіршилася якість повітря

У разі подальшого погіршення стану повітря рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості – середній. Про це повідомляє КМДА.

Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості, за словами влади, є метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру.

«Деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники», – йдеться у повідомленні.

КМДА наголошує, що рівень забрудненості – середній, що не становить загрози самопочуттю і здоров’ю людей.

«У разі подальшого погіршення стану повітря рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати його на максимум», – рекомендує КМДА.

Нагадаємо, що до ранку 25 грудня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Як зазначають синоптики, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Зокрема, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.