У Києві встановлять ще 10 нових меморіальних дошок на честь видатних українців



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Комісія з питань встановлення пам’ятних знаків ухвалила рішення про встановлення меморіальних дошок

На фасадах 10 будинків та закладів Києва буде встановлено меморіальні дошки, присвячені видатним особистостям, які свого часу жили, працювали у Києві або ж зіграли визначну роль в історії міста.

Рішення про це були ухвалені під час чергового засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків, повідомила голова комісії, заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Так, на фасаді будівлі ліцею № 144 ім. Г. Ващенка, що на проспекті Валерія Лобановського, 6, увічнять ім’я Сергія Берегового – випускника вказаного ліцею та бійця Збройних сил України, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

Меморіальну дошку на фасаді будинку на вул. Рейтарській, 35-А, згідно з рішенням комісії, встановлять на честь Євгена Чикаленка – видатного публіциста, видавця і мецената української культури.

Новий пам’ятний знак з’явиться і на фасаді будинку на вул. Терещенківській, 5. На цій дошці буде викарбувано ім’я народної артистки України, почесного громадянина міста Києва, Героя України Євгенії Мірошниченко. Саме за цією адресою Євгенія Семенівна прожила останні роки. Меморіальний знак присвятять 10-м роковинам смерті артистки.

Також комісія КМДА підтримала звернення Національної академії наук України щодо встановлення меморіальної дошки на честь видатного вченого, фізіолога рослин та радіобіолога, академіка НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України Дмитра Михайловича Гродзинського. Цей знак пам’яті розмістять на фасаді будівлі Інституту фізіології рослин та генетики НАН України, що на вул. Васильківській, 31/17.

За ініціативою «Інституту урології Національної академії медичних наук України» на фасаді закладу на вул. Володимира Винниченка, 9-А буле встановлено меморіальну дошку на честь українського вченого, медика, хірурга, одного з лідерів світової та української урології Олександра Возіанова.

Пам'ять про українського вченого-агронома Генріха Коха вшанують меморіальною дошкою, яку затвердили для фасаду будівлі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії наук України. Адреса цього закладу – вул. Героїв Оборони, 10.

Ім’я видатного композитора і диригента Ігоря Стравінського увічнять на фасаді будинку на вул. Лютеранській, 28/19. За цією адресою митець жив і творив у період свого перебування у Києві.

Фасад будівлі гімназії «Києво-Могилянський колегіум», що на вул. Теодора Драйзера, 9-А, доповнить меморіальна дошка на честь відомого українського громадського діяча, політолога та юриста Олексія Курінного. Цьому видатному випускникові присвячена окрема сторінка онлайн-платформи «Києво-Могилянського колегіуму».

На стінах будівлі на вул. Золотоворітській, 2-А, буде закріплено меморіальну дошку на честь українського дипломата та Заслуженого юриста України Данила Курдельчука. Під час засідання члени комісії відзначили величезний його внесок у розвиток вітчизняної дипломатії.

Одразу трьом історичним постатям буде присвячено меморіальну дошку, яка з’явиться на зовнішній стороні огорожі Київського військового ліцею імені Івана Богуна, що на бульварі Лесі Українки, 25. Йдеться про Якова Гандзюка, Якова Сафонова та Олександра Гаєвського – трьох генералів царської армії імперської Росії, які після Революції 1917 року увійшли до Києва, не маючи гадки про те, що місто вже під контролем більшовиків. Утім, російські генерали не лише відмовилися від співробітництва із заколотниками, а й усіляко сприяли українізації київського гарнізону, зігравши ключову роль у подальшому формуванні підрозділів армії Центральної Ради Української Народної Республіки.