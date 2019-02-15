У Києві встановлюють нові «розумні» камери з функцією розпізнавання облич



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз камери розташовані у місцях великого скупчення людей

Столичне комунальне підприємство «Інформатика» проводить тестування нового аналітичного модуля відеоспостереження у рамках проекту «Безпечне місто» (Kyiv Smart Safe City). Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Унікальний модуль дозволяє шукати правопорушників не лише завдяки спеціалізованим камерам розпізнавання обличчя. Модуль фіксує зображення з будь-якої камери, що встановлена в рамках мережі, та порівнює їх із базою правопорушників, що була створена правоохоронними органами. Якщо система виявляє подібність, оператор одразу отримує тривожний сигнал. Таким чином, система прискорює розшук злочинців та правопорушників.

Зараз камери розташовані у місцях великого скупчення людей: у дошкільних навчальних закладах, школах, метрополітені, вокзалах, лікарнях тощо.

До складу новітнього аналітичного модуля розпізнавання осіб входять аналітична система та база даних, яка складається зі списку розшукуваних людей. Система має два режими роботи: онлайн та офлайн. У режимі онлайн модуль, отримавши зображення обличчя, порівнює його з наявними зображеннями у базі пошуку. У разі виявлення схожості з даними бази оператор отримує сигнал тривоги. Офлайн-режим дозволяє шукати людей у базі за фотографією обличчя.

Камери фіксують обличчя людини, ці дані залишаються в архіві. За допомогою отриманого з камер фоторобота правопорушника, система аналізує базу даних та знаходить потрібну людину. Під час пошуку у системі можна налаштувати параметри, наприклад: «людина у шапці», «людина в окулярах», «темний колір волосся», навіть вік або стать.

Модуль розпізнавання – апаратно-програмний. Він є частиною інтегрованого комплексу, центра обробки даних (ЦОД), що знаходиться у Києві. Апаратна частина – розробка компанії Hikvision. Програмна частина – підрозділу компанії Hikvision. Розробники аналітичного модуля орієнтувались саме на інтелектуальну систему розпізнавання облич «Sky Net», що сьогодні використовується у 16-ти найбільших містах Китаю.

Як зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, одночасно система може обробляти 450 потоків, 1100 облич на секунду.

«Унікальність аналітичного модуля у тому, що він здатен аналізувати потоки з різних типів камер, не тільки з тих, які оснащені функціями розпізнавання облич. Минулого року розпочато встановлення камер у київському метрополітені. Усього буде встановлено 198 камер на входах-виходах 52 станцій метро. Модуль розроблений із метою полегшення роботи силовиків і швидкого пошуку зловмисників. Минулого року поліція повідомляла, що у Києві протягом року за допомогою камер спостереження розкрили понад 2,5 тисячі злочинів», – зазначив Назаров.

Наразі у київському метрополітені завершується установка 198 камер відеоспостереження. Вони розміщуватимуться безпосередньо на входах і виходах вестибюлів метро. Усі камери мають функцію розпізнавання особи. Вони підключені до Єдиного центру обробки даних (ЦОД), що дозволяє спостерігати за ситуацією в онлайн-режимі. Дані з камер передаються на сервер, де зберігаються протягом 30 днів.

КП «Інформатика» та Київська міська державна адміністрація не надають відеоматеріали, отримані з камер міської системи відеоспостереження. Відповідно до пункту 8.1 «Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва», доступ до інформації у системі надано посадовим особам Міністерства внутрішніх справ України, центральному органу управління Національної поліції України, Головного управління Національної поліції в м. Києві та його територіальними підрозділам. Таким чином, відео з місця події можна отримати тільки від вказаних структур, написавши запит до них. Дані отримані з відеокамер зберігаються в міському центрі обробки даних (ЦОД) до 30-ти календарних днів, на тридцять перший день вони автоматично знищуються відповідно до пункту 9.2 «Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва».

Нагадаємо, нині близько 6 тисяч камер працює у Києві у рамках загальноміської системи відеоспостереження. Проект «Безпечне місто» створений задля посилення безпеки киян, контролю роботи комунальних служб, а також для управління трафіком у місті. Надалі до системи під’єднають пожежну, рятувальну, медичну, дорожню й інші комунальні та державні служби.

У пілотному режимі було встановлено понад 200 оглядових камер із новим аналітичним модулем розпізнавання облич.