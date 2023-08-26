ЗСУ на Півдні прорвали найскладнішу оборону окупантів – Reuters
ЗСУ заявили, що вони підняли національний прапор у селищі Роботине
Українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше, повідомив Reuters один з командирів ЗСУ з позивним Скеля.
Україна розпочала контрнаступ у червні, але добре підготовлені російські оборонні лінії, посилені мінними полями, уповільнили їх просування на південь. Водночас ЗСУ заявили в середу, що вони підняли національний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області.
«Ми не зупиняємося на досягнутому», – сказав командир Сил оборони. – Далі у нас Бердянськ. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета не Роботине, наша мета – Азовське море».
«Ми проїхали основні дороги, які були заміновані. Ми виходимо на ті рубежі, за якими ми можемо йти (вперед). Я впевнений, що звідси ми підемо швидше», – сказав Скеля.
Він додав, що два будинки в Роботиному все ще перебувають під контролем Росії: «Ми боремося за них, і тоді ми отримаємо повний контроль».
За його словами, українські війська зараз увійшли на території, де знаходилися тільки групи «російської тилової служби», і він розраховує, що російську оборону буде не так складно прорвати.
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