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ЗСУ на Півдні прорвали найскладнішу оборону окупантів – Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ на Півдні прорвали найскладнішу оборону окупантів – Reuters
Українські війська зараз увійшли на території, де були тільки групи «російської тилової служби»
фото з відкритих джерел

ЗСУ заявили, що вони підняли національний прапор у селищі Роботине

Українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше, повідомив Reuters один з командирів ЗСУ з позивним Скеля.

Україна розпочала контрнаступ у червні, але добре підготовлені російські оборонні лінії, посилені мінними полями, уповільнили їх просування на південь. Водночас ЗСУ заявили в середу, що вони підняли національний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області.

«Ми не зупиняємося на досягнутому», – сказав командир Сил оборони. – Далі у нас Бердянськ. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета не Роботине, наша мета – Азовське море».

«Ми проїхали основні дороги, які були заміновані. Ми виходимо на ті рубежі, за якими ми можемо йти (вперед). Я впевнений, що звідси ми підемо швидше», – сказав Скеля.

Він додав, що два будинки в Роботиному все ще перебувають під контролем Росії: «Ми боремося за них, і тоді ми отримаємо повний контроль».

За його словами, українські війська зараз увійшли на території, де знаходилися тільки групи «російської тилової служби», і він розраховує, що російську оборону буде не так складно прорвати.

Командування НАТО провело секретну нараду з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним на польському кордоні. 

Раніше експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу.

Нагадаємо, Норвегія ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16

Також міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

Читайте також: Винищувачі F-16 – «чарівна паличка» для України?
Теги: дороги прапор Азовське море Бердянськ контрнаступ

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