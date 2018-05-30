У Києві вже зафіксовано п’ять випадків ботулізму

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Майже у всіх випадках поточного року, крім одного, зафіксовано вживання в'яленої риби

З початку 2018 року у столиці зафіксували п'ять випадків ботулізму. Одна жінка померла. Про повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«У поточному році, станом на 29 травня, захворіло з підозрою на ботулізм в Києві 5 осіб (3 чоловіки і 2 жінки). Одна жінка у віці 47 років померла. У всіх хворих зафіксовано зниження гостроти зору, слабкість, підвищення температури. Серед хворих, які вижили, люди до 41 року. двоє постраждалих проживають в Солом'янському районі, ще двоє в Оболонському районі (в тому числі жінка, яка померла) і одна людина в Голосіївському районі», - сказав Чумак це в коментарі 44.ua.

Майже у всіх випадках поточного року, крім одного, зафіксовано вживання в'яленої риби (таранка, плотва), переважно власного виготовлення. Один випадок пов'язаний із вживанням в'яленої риби, яку придбали на стихійному ринку житлового масиву «Виноградар». Інший випадок пов'язаний з вживанням консервованих грибів домашнього виготовлення, зібраних в Житомирській області в минулому році.

За словами Чумака, в 2017 році в Києві захворіло на ботулізм 13 людей, всі дорослі, двоє людей померли.

Нагадаємо, у столиці померла жінка від агресивної форми ботулізму.

Як повідомлялося, у Запорізькій, Київській, Черкаській, Львівській та Харківській областях медики зафіксували нові випадки ботулізму.