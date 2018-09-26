У Києві ярмарки: де купити недорогі і свіжі овочі та фрукти



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Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах столиці

У середу, 26 вересня, у районах Києва відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

Як повідомлялося, у столиці ярмарки проходитимуть до кінця тижня.