У Києві ярмарки: де купити недорогі і свіжі овочі та фрукти
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Розсилка
Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах столиці
У середу, 26 вересня, у районах Києва відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, сьогодні ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
Як повідомлялося, у столиці ярмарки проходитимуть до кінця тижня.