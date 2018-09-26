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    У Києві ярмарки: де купити недорогі і свіжі овочі та фрукти

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    У Києві ярмарки: де купити недорогі і свіжі овочі та фрукти

    Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах столиці

    У середу, 26 вересня, у районах Києва відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Так, сьогодні ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    Як повідомлялося, у столиці ярмарки проходитимуть до кінця тижня.

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