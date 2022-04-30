У Києві з самого ранку величезні черги на АЗС (фото)
Через дефіцит пального столичні водії не можуть заправити свої автомобілі
30 квітня вже близько 6 години ранку на столичних автозаправках утворилися величезні черги через дефіцит пального. Про це повідомляють читачі «Главкома».
Черга виникла на АЗС, де ще можна купити бензин, в одному зі спальних районів Києва
У черзі перебуває кілька десятків автівок.
Дефіцит пального спричинено ворожими обстрілами паливної інфраструктури Україниі і, як запевняє міністерка економіки Юлія Свириденко, протягом тижня його мають ліквідовати.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що систему постачання пального в Україну вдасться забезпечити протягом найближчих одного-двох тижнів.
Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.
Разом з тим, станом на 26 квітня вартість бензину А-92 стартувала від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збували по 33,47-33,65 грн/л.
А-95 можна було придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливалася в межах 33,98-34,06 грн/л.
Дизельне пальне продавали за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна було знайти заправки, де вартість дизелю стартувала від 36,91 грн/л.