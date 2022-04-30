У Києві з самого ранку величезні черги на АЗС (фото)

У черзі на АЗС кілька десятків автомобілів

Через дефіцит пального столичні водії не можуть заправити свої автомобілі

30 квітня вже близько 6 години ранку на столичних автозаправках утворилися величезні черги через дефіцит пального. Про це повідомляють читачі «Главкома».

Черга виникла на АЗС, де ще можна купити бензин, в одному зі спальних районів Києва

У черзі перебуває кілька десятків автівок.

Черга на АЗС розтяглася на кілька сотень метрів (фото: glavcom.ua)

Дефіцит пального спричинено ворожими обстрілами паливної інфраструктури Україниі і, як запевняє міністерка економіки Юлія Свириденко, протягом тижня його мають ліквідовати.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що систему постачання пального в Україну вдасться забезпечити протягом найближчих одного-двох тижнів.