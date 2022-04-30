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    У Києві з самого ранку величезні черги на АЗС (фото)

    У черзі на АЗС кілька десятків автомобілів - У Києві з самого ранку величезні черги на АЗС (фото)
    У черзі на АЗС кілька десятків автомобілів
    фото: glavcom.ua

    Через дефіцит пального столичні водії не можуть заправити свої автомобілі

    30 квітня вже близько 6 години ранку на столичних автозаправках утворилися величезні черги через дефіцит пального. Про це повідомляють читачі «Главкома».

    Черга виникла на АЗС, де ще можна купити бензин, в одному зі спальних районів Києва

    У черзі перебуває кілька десятків автівок.

    Черга на АЗС розтяглася на кілька сотень метрів (фото: glavcom.ua)

    Черга на АЗС розтяглася на кілька сотень метрів (фото: glavcom.ua)

    Дефіцит пального спричинено ворожими обстрілами паливної інфраструктури Україниі і, як запевняє міністерка економіки Юлія Свириденко, протягом тижня його мають ліквідовати.

    Президент України Володимир Зеленський запевнив, що систему постачання пального в Україну вдасться забезпечити протягом найближчих одного-двох тижнів.

    Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

    Разом з тим, станом на 26 квітня вартість бензину А-92 стартувала від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збували по 33,47-33,65 грн/л.

    А-95 можна було придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливалася в межах 33,98-34,06 грн/л.

    Дизельне пальне продавали за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна було знайти заправки, де вартість дизелю стартувала від 36,91 грн/л.

    Читайте також: «Слуги» повертають акциз на пальне: що буде з цінами на бензин
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація пальне #stoprussia
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    У Києві з самого ранку величезні черги на АЗС (фото)