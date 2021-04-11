«Чорна бестія»: у Києві засвітився розкішний суперкар (фото)

Автомобіль коштує понад 5 млн

На одній з вулиць Києві помітили припаркований розкішний суперкар McLaren 570S чорного кольору з червоним салоном.

Фото опублікував паблік vehicles.exclusive в Instagram.

Відомо, що ціна такого автомобіля McLaren 570S приблизно $200 тис., що приблизно 5,5 млн грн. Звичайно автомобіль вигідно виділяється на тлі інших припаркованих авто.

Оснащений цей красень 3,8-літровим twin-turbo двигуном потужністю до 570 кінських сил. А до заповітних 200 км він розганяється всього за 3,2 секунди. Максимальна швидкість McLaren 570S 328 км/год.

Не змусили себе довго чекати і захоплені, «яскраві» коментарі під фото:

Раніше ми повідомляли, що в Києві було помічено раритетний автомобіль Rolls-Royce.

Крім того, на вулиці Києва сфотографували новий Rolls-Royce Wraith, який вважається найшвидшим автомобілем в історії британського бренду.

До слова, 27 червня 2018 року у центрі Києва був помічений Rolls-Royce Phantom вартістю $520 тисяч. Елітна машина з’явилася на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської.

Нагадаємо, 27 грудня минулого року, на засніженій дорозі Харківщини засвітився розкішний спорткар.

Як повідомлялося, біля станції столичного метро «Славутич» був помічений розкішний автомобіль Mercedes-AMG E53.