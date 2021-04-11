У Данії відбулися протести проти «коронавірусного паспорта»
Власники такого документа можуть вільно відвідувати ресторани і кафе, які обслуговують відвідувачів на вулиці
У столиці Данії Копенгагені в суботу, 10 квітня, сотні людей вийшли на вулиці, протестуючи проти так званого «коронавірусного паспорта» (Covid-19 Pas), який почав діяти в країні з початку місяця. Про це пише DW.
«Коронавірусний паспорт» видається в Данії жителям країни у віці від 15 років, які вже зробили обидва щеплення від Covid-19, за останні 72 години отримали негативний тест або перенесли коронавірус в період від двох до дванадцяти тижнів тому (завдяки чому мають зараз імунітетом).
За планом уряду, власники такого паспорта можуть вільно відвідувати ресторани і кафе, які обслуговують відвідувачів на вулиці, музеї, галереї мистецтв і бібліотеки. З травня «коронавірусний паспорт» дозволить користуватися і іншими послабленнями заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням інфекції. Деякі журналісти охрестили цей документ «квитком на свободу», однак не всі данці поставилися до його введення позитивно.
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До слова, США не запроваджуватимуть паспорти вакцинації.
Як повідомлялося, в уряді розкрили деталі запровадження «ковідних» паспортів.