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    У столиці зафіксували 129 нових випадків захворювання на коронавірус

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    До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів - У столиці зафіксували 129 нових випадків захворювання на коронавірус
    До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів

    Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі

    Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась іще на 129 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу ще на 129 людей. На сьогодні в столиці вже 7525 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли: 68 жінок віком від 21 до 77 років. Та 4 дівчинки від одного року до 17.

    53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв. І четверо хлопчиків від 6 до 15 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    За минулу добу одужала 81 людина. Всього коронавірус подолали 2748 мешканців Києва.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Солом’янському – 18. Та в Печерському і Голосіївському районах – по 16 випадків, – зазначив мер. – Розслаблятися зарано. Вірус не відступив. Будьте обережними і бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

    Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17. 

    Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.

    Віталій Кличко мер коронавірус
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