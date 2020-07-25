У столиці зафіксували 129 нових випадків захворювання на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів

Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі

Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась іще на 129 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу ще на 129 людей. На сьогодні в столиці вже 7525 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 68 жінок віком від 21 до 77 років. Та 4 дівчинки від одного року до 17.

53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв. І четверо хлопчиків від 6 до 15 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 81 людина. Всього коронавірус подолали 2748 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Солом’янському – 18. Та в Печерському і Голосіївському районах – по 16 випадків, – зазначив мер. – Розслаблятися зарано. Вірус не відступив. Будьте обережними і бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.