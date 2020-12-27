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    У світі

    У США трирічна дитина перенесла інсульт через коронавірус

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    Очікується, що маленький Кольт повністю одужає&nbsp; - У США трирічна дитина перенесла інсульт через коронавірус
    Очікується, що маленький Кольт повністю одужає 
    Фото KSN

    Коронавірусна інфекція може проявлятися не у вигляді лихоманки, а у вигляді проблем, пов’язаних з нервовою системою

    Трирічний хлопчик із США Кольт Перріс переніс інсульт під час хвороби Covid-19. Про це повідомило видання The Mirror.

    Батьки дитини звернулися до лікаря, коли у хлопчика почалися проблеми з вимовою і перестала працювати права рука. У лікарні йому зробили тест на коронавірусну інфекцію, який показав негативний результат. Однак медики вирішили провести повторне дослідження в медичному центрі. За результатами аналізів в організмі дитини були виявлені антитіла.

    В ході подальших досліджень лікарі виявили тромб в мозку дитини, який утворився через інсульт, спровокований кисневим голодуванням. Кольту зробили операцію і видалили тромб.

    На думку медиків, інсульт був спровокований перенесеною Кольтом коронавірусною інфекцією, адже Covid-19 викликає схильність до утворення тромбів. У зв’язку з цим лікарі попередили батьків, що якщо у їхніх дітей виявлено Covid-19, дуже важливо спостерігати за їхньою мовою і рухами. Фахівці пояснили, що коронавірусна інфекція може проявлятися не у вигляді лихоманки, а у вигляді проблем, пов’язаних з нервовою системою.

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    Теги: США хвороби інфекція коронавірус інсульт
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