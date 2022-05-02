У Києві за тиждень кількість переселенців зросла на понад 10 тис. осіб: звідки прибули

Найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстроано у трьох районах столиці

У Києві зареєстровано понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили домівки через повномасштабне російське вторгнення. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, інформує пресслужба КМДА.

За більш ніж тиждень кількість зареєстрованих у Києві внутрішньо переміщених осіб збільшилася на понад 10 тисяч людей. Найбільше зареєстровано в Дарницькому районі – 6102 людини, Дніпровському – 5833 людини та Оболонському – 4300.

У Києві найбільше переміщених осіб із Київської, Донецької та Чернігівської областей.

У КМДА зазначили, що виплата державної допомоги, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України № 332, за березень та квітень 2022 року буде здійснена усім внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

«Починаючи з травня 2022 року, така допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з територій, де тривають активні дії або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. Також допомогу отримуватимуть внутрішньо переміщені особи, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових дій і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат. Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення», – нагадує КМДА.

Нагадаємо, з травня перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати виплати від держави, зменшився.

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