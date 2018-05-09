У Києві загорівся дах Подільського районного суду
- Сьогодні, 17:23
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Фото: galinfo.com.ua
Пожежна машина
Причини загоряння невідомі
У Києві загорівся дах Подільського районного суду. Про це повідомляє «dtp.kiev.ua».
За його даними, загоряння сталося на даху районного суду по вулиці Хорива, 21. Причини його невідомі.
На місці працює три бригади ДСНС, швидка допомога і патрульна поліція. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, 4 травня сталося займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову. До ліквідації пожежі залучалося 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
28 квітня на вулиці Городецького в Києві, що поблизу Майдану Незалежності, сталася пожежа в історичній будівлі.