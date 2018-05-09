У Києві загорівся дах Подільського районного суду

Причини загоряння невідомі

У Києві загорівся дах Подільського районного суду. Про це повідомляє «dtp.kiev.ua». За його даними, загоряння сталося на даху районного суду по вулиці Хорива, 21. Причини його невідомі. На місці працює три бригади ДСНС, швидка допомога і патрульна поліція. За попередньою інформацією, постраждалих немає. [GALLERY_BLOCK]