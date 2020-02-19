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    Жінка «замінувала» нічний клуб у Києві

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    Вибухотехнічна служба перевірила приміщення нічного клубу - Жінка «замінувала» нічний клуб у Києві
    Вибухотехнічна служба перевірила приміщення нічного клубу

    Зловмисниця по телефону повідомила про закладення вибухівки у приміщенні розважального закладу

    До чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка та повідомила, що приміщення розважального закладу на вулиці Дмитрівській заміноване. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

    По прибуттю поліцейські евакуювали із нічного клубу близько 150 відвідувачів та ретельно оглянули приміщення закладу й прилеглу територію. У ході перевірки правоохоронці жодних небезпечних предметів чи речовин не виявили. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу, що повідомила про мінування. Це – киянка, 1979 року народження, яку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

    Правопорушниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, за який передбачено до шести років позбавлення волі.

    До слова, на вулиці Дмитрівській знаходиться нічний клуб «Sorry Бабушка».

    Національна поліція України Київ кримінал замінування жінка злочин
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