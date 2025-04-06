Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок ракетної атаки (оновлено)

Київ під атакою російських ракет

На світанку російські війська запустили по столиці балістичні ракети. Відомо про перших постраждалих у Києві. Про це повідомляє столична влада, передає «Главком».

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Медики госпіталізували двох постраждалих.

Також за його словами, пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.

Медики та інші служби працюють на місці. Ракетна загроза для Києва триває.

Оновлено 06:30

Попередньо, ще одна пожежа в Дарницькому районі. Екстрені служби виїхали.

Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи. Через дві години було оголошено відбій тривоги.

Вже близько п'ятої ранку Росія запустила ракети по столиці. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві та області прогриміли потужні вибухи.