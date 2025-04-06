Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок ракетної атаки (оновлено)
Київ під атакою російських ракет
На світанку російські війська запустили по столиці балістичні ракети. Відомо про перших постраждалих у Києві. Про це повідомляє столична влада, передає «Главком».
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Медики госпіталізували двох постраждалих.
Також за його словами, пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.
Медики та інші служби працюють на місці. Ракетна загроза для Києва триває.
Оновлено 06:30
Попередньо, ще одна пожежа в Дарницькому районі. Екстрені служби виїхали.
Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи. Через дві години було оголошено відбій тривоги.
Вже близько п'ятої ранку Росія запустила ракети по столиці. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві та області прогриміли потужні вибухи.
Коментарі — 0