У Києві запустили новий електронний запис до дитсадків



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Відтепер для того, аби стати у чергу до дитячого садочка, необхідно скористатися особистим кабінетом киянина

Запис дітей до комунальних закладів дошкільної освіти здійснюватиметься в онлайн-режимі через Єдиний веб-портал територіальної громади Києва. Відповідний Порядок функціонування системи електронного запису затверджено розпорядженням КМДА № 517.

«Фактично це новий етап у вже існуючій Електронній системі реєстрації в дитсадки у Києві, де реєстрація дитини впливає на місце у черзі до дитячого садка, а саме: означає першість у зарахуванні до садочка. Також на пріоритетність впливає наявність пільг та статус внутрішньо переміщеної особи, що автоматично забезпечують позачергове зарахування до дошкільного закладу», - йдеться у повідомленні КМДА.

Відтепер для того, аби стати у чергу до дитячого садочка, необхідно скористатися особистим кабінетом киянина. Окрім особистого кабінету, система містить карту закладів дошкільної освіти, сторінки цих закладів, можливість модерації заявок (із можливістю підтвердження пільг), заявку користувача та навіть табель відвідування. Повністю автоматизована система дозволяє звести до мінімуму особистий контакт батьків із бюрократичною системою, що суттєво робить процедуру чесною та прозорою, зазначили у КМДА.

«Перед нами стоїть завдання – скоротити черги до дитячих садків дітей киян. Це перший крок до того, аби у найближчий час гарантувати, що усі 20 тисяч зареєстрованих у Києві дітей, потрапили у дошкільні заклади», – підкреслив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Доступ в онлайн-режимі дає можливість батькам самостійно відстежувати черговість та статус своєї заявки. Повідомлення про запрошення до закладу дошкільної освіти надходить на електронну адресу та мобільний телефон. Заявник розглядає його протягом 10 календарних днів. У разі згоди на зарахування, протягом 14 календарних днів необхідно подати до закладу освіти потрібні для зарахування дитини документи. У період розгляду запрошення з одного закладу запрошення з інших не надходитимуть.