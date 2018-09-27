У Києві затримали двох екс-міліціонерів, яких розшукували з 2011 року за катування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві затримали екс-міліціонерів, які катували праскою

Підозрювані били та катували гарячою праскою затриманого

У Києві затримали двох колишніх працівників міліції, які сім років перебували у розшуку за звинуваченням у катуванні.

Про це повідомили у столичній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювані били та катували гарячою праскою затриманого з метою отримання від нього свідчень про вчинений злочин.

Їхнього колишнього керівника, який очолював сектор відділу карного розшуку, у 2014 році засудили до п’яти років позбавлення волі за ч. 2 ст. 365 та ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 КК України.

Двоє його спільників звільнились з органів внутрішніх справ та з 2011 року переховувались від органу досудового розслідування.

Наразі вирішується питання про арешт підозрюваних.