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    У Києві затримали грузинського «злодія в законі» та російського авторитета

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    Кримінальних авторитетів виявили в столичному ресторані - У Києві затримали грузинського «злодія в законі» та російського авторитета
    Кримінальних авторитетів виявили в столичному ресторані
    Фото: В'ячеслав Аброськін

    Щодо «шановних громадян» вирішуються питання про видворення за межі України, запевнили у поліції

    У середу, 20 лютого, в одному з ресторанів Києва правоохоронці виявили грузинського «злодія в законі» Нодара Руставського і російського кримінального авторитета на прізвисько Полузвір.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

    За його словами, також було виявлено і прихильників кримінальних авторитетів.

    Щодо цих «шановних громадян» вирішуються питання про видворення за межі країни», - написав Аброськін.

    Нагадаємо, у середині лютого хмельницькі поліцейські спільно з міграційною службою видворили за межі України кримінального злодія на прізвисько Тахір.

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