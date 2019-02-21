У Києві затримали грузинського «злодія в законі» та російського авторитета



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Кримінальних авторитетів виявили в столичному ресторані Фото: В'ячеслав Аброськін

Щодо «шановних громадян» вирішуються питання про видворення за межі України, запевнили у поліції

У середу, 20 лютого, в одному з ресторанів Києва правоохоронці виявили грузинського «злодія в законі» Нодара Руставського і російського кримінального авторитета на прізвисько Полузвір.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, також було виявлено і прихильників кримінальних авторитетів.

Щодо цих «шановних громадян» вирішуються питання про видворення за межі країни», - написав Аброськін.

Нагадаємо, у середині лютого хмельницькі поліцейські спільно з міграційною службою видворили за межі України кримінального злодія на прізвисько Тахір.