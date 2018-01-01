У Києві затримали одного з командирів батальйону ОУН
- Сьогодні, 21:47
-
Розсилка
Пастушенка допитують у справі про звільнення Саакашвілі 5 грудня
Поліція затримала одного з командирів батальйону ОУН Андрія Пастушенка (Сивого) і допитує його у Солом'янському райвідділі поліції у справі про звільнення лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі на вулиці Костьольній у Києві.
Про це повідомив у Facebook заступник голови партії «УНА-УНСО» Ігор Мазур.
«Кому свята, а поліція «працює» – заарештовано Андрія Пастушенка (Сивого), один з командирів батальйону ОУН, учасника минулорічних акцій протесту і вчорашньої вишгородської «акції»... Зараз у Солом'янському райвідділі друзі... чекають, що буде після допиту», – написав він.
Пізніше Мазур додав, що Пастушенка «затримали за участь у визволенні Саакашвілі на вулиці Костьольній».
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії Саакашвілі на час розслідування, при цьому не обравши йому запобіжного заходу.
У свою чергу, 15 грудня Генеральна прокуратура України подала скаргу в Апеляційний суд Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії під домашній арешт.