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    У Києві затримали одного з командирів батальйону ОУН

    Пастушенка допитують у справі про звільнення Саакашвілі 5 грудня
    Поліція затримала одного з командирів батальйону ОУН Андрія Пастушенка (Сивого) і допитує його у Солом'янському райвідділі поліції у справі про звільнення лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі на вулиці Костьольній у Києві. Про це повідомив у Facebook заступник голови партії «УНА-УНСО» Ігор Мазур. «Кому свята, а
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    <span>&nbsp;Андрія Пастушенка затримали за участь у визволенні Саакашвілі&nbsp;</span>
     Андрія Пастушенка затримали за участь у визволенні Саакашвілі 

    Пастушенка допитують у справі про звільнення Саакашвілі 5 грудня

    Поліція затримала одного з командирів батальйону ОУН Андрія Пастушенка (Сивого) і допитує його у Солом'янському райвідділі поліції у справі про звільнення лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі на вулиці Костьольній у Києві.

    Про це повідомив у Facebook заступник голови партії «УНА-УНСО» Ігор Мазур.

    «Кому свята, а поліція «працює» – заарештовано Андрія Пастушенка (Сивого), один з командирів батальйону ОУН, учасника минулорічних акцій протесту і вчорашньої вишгородської «акції»... Зараз у Солом'янському райвідділі друзі... чекають, що буде після допиту», – написав він.

    Пізніше Мазур додав, що Пастушенка «затримали за участь у визволенні Саакашвілі на вулиці Костьольній».

    Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії Саакашвілі на час розслідування, при цьому не обравши йому запобіжного заходу.

    У свою чергу, 15 грудня Генеральна прокуратура України подала скаргу в Апеляційний суд Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії під домашній арешт.


    Київ свята ОУН-УПА партії політика Facebook
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