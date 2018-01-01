У Києві затримали одного з командирів батальйону ОУН

Пастушенка допитують у справі про звільнення Саакашвілі 5 грудня

Поліція затримала одного з командирів батальйону ОУН Андрія Пастушенка (Сивого) і допитує його у Солом'янському райвідділі поліції у справі про звільнення лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі на вулиці Костьольній у Києві. Про це повідомив у Facebook заступник голови партії «УНА-УНСО» Ігор Мазур. «Кому свята, а



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Андрія Пастушенка затримали за участь у визволенні Саакашвілі

Пастушенка допитують у справі про звільнення Саакашвілі 5 грудня

Поліція затримала одного з командирів батальйону ОУН Андрія Пастушенка (Сивого) і допитує його у Солом'янському райвідділі поліції у справі про звільнення лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі на вулиці Костьольній у Києві.

Про це повідомив у Facebook заступник голови партії «УНА-УНСО» Ігор Мазур.

«Кому свята, а поліція «працює» – заарештовано Андрія Пастушенка (Сивого), один з командирів батальйону ОУН, учасника минулорічних акцій протесту і вчорашньої вишгородської «акції»... Зараз у Солом'янському райвідділі друзі... чекають, що буде після допиту», – написав він.

Пізніше Мазур додав, що Пастушенка «затримали за участь у визволенні Саакашвілі на вулиці Костьольній».

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії Саакашвілі на час розслідування, при цьому не обравши йому запобіжного заходу.

У свою чергу, 15 грудня Генеральна прокуратура України подала скаргу в Апеляційний суд Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії під домашній арешт.



