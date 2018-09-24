У Києві затримали палія автомобіля з гранатою в сумці (фото, відео)



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Фото: Інформатор У сумці чоловіка знайдено незаряджену бойову гранату РГД-5

Чоловік підпалив автомобіль через нерозділене кохання

У ніч на понеділок, 24 вересня, в Києві за адресою Регенераторна, 4 горів автомобіль Ford Focus.

Це сталося близько 1:20, повідомляє Інформатор.

За словами патрульного, вони з напарником прямували на виклик і побачили, що під машиною щось вибухає. Коли підбігли до машини, то автомобіль вже горів. Свідки бачили чоловіка, який від машини втік за будинок. Поліцейські кинулися наздоганяти порушника і побачили, що він сідає в Peugeot 605.

Правоохоронцям вдалося наздогнати Peugeot і зупинити його. У машині знаходилися двоє чоловіків. Було встановлено, що це таксист і пасажир Євген. При огляді особистих речей пасажира було виявлено наручники, предмет схожий на пістолет і гранату.

Водій таксі розповів, що це була проміжна адреса. Він взяв замовлення з вулиці Будівельників через Промислову, 4 і потім на ЖК «Чайка». Євген вийшов з машини і сказав, що скоро повернеться. Через 10 хвилин він сів назад, але їх наздогнали патрульні.

Сам підозрюваний спочатку зізнався в скоєному і сказав, що підкинув салют під машину через нерозділене кохання, але при відеофіксації слідчих він все заперечував.

Власник Ford спав, його розбудила охорона. Чоловік запевнив, що не знає палія, проте зазначив, що поряд з його авто паркується такий же Ford.

На місце прибули вибухотехніки і вилучили вибухонебезпечний предмет. При огляді було встановлено, що це незаряджена бойова граната РГД-5. Також правоохоронці розповіли, що Євген неодноразово притягувався до відповідальності за різні порушення раніше. Крім цього, вдома на нього чекають дружина і дитина.

На місці працювали пожежні, патрульна поліція, вибухотехніки, слідчо-оперативна група і чергували медики. Подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, 20 вересня на автомобільній стоянці на вулиці Григоренка, 1 сталася масштабна пожежа. Невідомі підпалили машину громадського активіста.