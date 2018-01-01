  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві затримали вербувальника терористів

    Про подію вже повідомили в українське бюро Інтерполу
    У Києві, в аеропорту «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Киргизстану, який вербував бойовиків в терористичні угруповання. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України. Іноземець прибув до Києва рейсом з Анкари. За попередньою інформацією прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному
    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка
    Затримання вербувальника терористів у аеропорту&nbsp;&laquo;Бориспіль&raquo;
    Фото: прес-служба ДПСУ
    Затримання вербувальника терористів у аеропорту «Бориспіль»

    Про подію вже повідомили в українське бюро Інтерполу

    У Києві, в аеропорту «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Киргизстану, який вербував бойовиків в терористичні угруповання.

    Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

    Іноземець прибув до Києва рейсом з Анкари.

    За попередньою інформацією прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків в терористичні угруповання.

    Читайте також

    Іноземця прикордонники затримали та передали співробітникам Національної поліції.

    Про подію вже повідомили в українське бюро Інтерполу.

    Читайте також: Під нові санкції США потрапили 10 керівників терористів «Л/ДНР» (список)

    Читайте також
    прикордонники Аеропорт Бориспіль тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ