У Києві затримали вербувальника терористів

Про подію вже повідомили в українське бюро Інтерполу

У Києві, в аеропорту «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Киргизстану, який вербував бойовиків в терористичні угруповання. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України. Іноземець прибув до Києва рейсом з Анкари. За попередньою інформацією прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-служба ДПСУ Затримання вербувальника терористів у аеропорту «Бориспіль»

Про подію вже повідомили в українське бюро Інтерполу

У Києві, в аеропорту «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Киргизстану, який вербував бойовиків в терористичні угруповання.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Іноземець прибув до Києва рейсом з Анкари.

За попередньою інформацією прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків в терористичні угруповання.

Іноземця прикордонники затримали та передали співробітникам Національної поліції.

Про подію вже повідомили в українське бюро Інтерполу.

Читайте також: Під нові санкції США потрапили 10 керівників терористів «Л/ДНР» (список).