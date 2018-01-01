У Києві затримали вербувальника терористів
- Сьогодні, 17:59
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Фото: прес-служба ДПСУ
Затримання вербувальника терористів у аеропорту «Бориспіль»
Про подію вже повідомили в українське бюро Інтерполу
У Києві, в аеропорту «Бориспіль», прикордонники затримали громадянина Киргизстану, який вербував бойовиків в терористичні угруповання.
Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
Іноземець прибув до Києва рейсом з Анкари.
За попередньою інформацією прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків в терористичні угруповання.
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Іноземця прикордонники затримали та передали співробітникам Національної поліції.
Про подію вже повідомили в українське бюро Інтерполу.
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